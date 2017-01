"Amici", la sfida nelle mani di Gabriel Garko

foto LaPresse Correlati NESLI: "'AMICI' E' LA MIA NUOVA SFIDA" 12:32 - Nuovo appuntamento con il serale di "Amici", il programma condotto da Maria De Filippi. La gara è sempre più nel vivo: la Squadra Blu di Miguel Bosè è in vantaggio con 6 elementi contro i 4 della squadra Bianca di Emma. Determinante il ruolo della giuria, chiamata a esprimere la propria preferenza: ospite in qualità di supergiurato questa sera è Gabriel Garko che esprime le sue preferenze al fianco di Sabrina Ferilli, Luca Argentero e Gabry Ponte. - Nuovo appuntamento con il serale di "Amici", il programma condotto da Maria De Filippi. La gara è sempre più nel vivo: la Squadra Blu di Miguel Bosè è in vantaggio con 6 elementi contro i 4 della squadra Bianca di Emma. Determinante il ruolo della giuria, chiamata a esprimere la propria preferenza: ospite in qualità di supergiurato questa sera è Gabriel Garko che esprime le sue preferenze al fianco di Sabrina Ferilli, Luca Argentero e Gabry Ponte.

Non mancheranno gli ospiti musicali. Schierati per sostenere le squadre in questa appuntamento ci saranno due idoli dei teen ager come Fedez e Nesli. Il talento comico in scena è invece quello dei Fratelli Lo Tumulo, duo specializzato nella risata funebre, secondi classificati all'ultima edizione di Italia's Got Talent.