Love Hewitt giudice a "XFactor Usa"?

SEXY IN LINGERIE 13:09 - Voci sempre più insistenti parlano di Jennifer Love Hewitt come del prossimo giudice di "X Factor Usa". Del resto, ci sono due sedie lasciare vuote da Britney Spears e L.A. Reid. Secondo quanto riportato dall'"Us Weekly" una di queste potrebbe essere occupata proprio dall'attrice di "Ghost Whisperer - Presenze". Ma dallo show smentiscono. - Voci sempre più insistenti parlano dicome del prossimo giudice di. Del resto, ci sono due sedie lasciare vuote da Britney Spears e L.A. Reid. Secondo quanto riportato dall'"Us Weekly" una di queste potrebbe essere occupata proprio dall'attrice di "Ghost Whisperer - Presenze". Ma dallo show smentiscono.

Doti canterine - Un portavoce dello spettacolo ha detto all'"Huffington Post": "E' tutta una speculazione. Non è stata presa alcuna decisione a riguardo". L'attrice 34enne, più nota per la recitazione che per il canto, potrebbe sembrare una scelta inverosimile ma ha avuto una carriera musicale di tutto rispetto. La Hewitt è diventata una pop star per teenager in Giappone quando ha pubblicato il suo primo album nel '92. Nel '99, ecco il suo primo singolo da classifica, "How do I deal", per la colonna sono sonora di "I know what you did last summer". Ne è seguita l'uscita del suo quarto album "BareNaked" del 2002. Jennifer ha esercitato le sue corde vocali anche in un recente episodio di "The client list". Visti i suoi trascorsi, quindi la sua partecipazione in qualità di giudice alla trasmissione musicale, non sarebbe così inappropriata. Finché non tornerà Khloe Kardashian Odom ci sarà un posto libero. Comunque, i grandi capi del talent show potrebbero proporre Mario Lopez come unico ospite.



O Kelly Rowland? - Nel frattempo, è stato fatto anche il nome della cantante Kelly Rowland. L'ex Destiny's Child sicuramente ha il giusto background musicale e l'esperienza come giudice nella versione del Regno Unito di "X Factor". Una fonte ha rivelato al "Daily mail": "Kelly conosce l'"XFactor" è consapevole di ciò che serve per essere un giudice ed è schietta".