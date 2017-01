Tognazzi- Gassman a "Supercinema"

foto Splash News

11:58

- Venerdì 26 aprile in seconda serata, nuovo appuntamento sucon "", rotocalco d’informazione cinematografica di News Mediaset.ricordano l'amicizia tra i loro papà, Ugo e Vittorio. Per un periodo, i due attori condivisero la depressione. "Una volta Vittorio arrivò a casa nostra e si chiuse con papà in una stanza - ricorda Maria Sole - quando uscirono ci dissero che avevano pianto insieme".