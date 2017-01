Karina: "Rinata grazie a Maria De Filippi"

foto Tgcom24 Correlati COMPLEANNO CON MELITA E GUENDA

Karina Cascella, opinionista di "Uomini e donne", la trasmissione di Canale 5 condotta da Maria De Filippi, svela un lato umano al settimanale "Nuovo". Lei che, nel salotto più famoso della tv si è sempre distinta per i suoi commenti al vetriolo, confessa che il 2012 è stato un anno difficile ma di aver trovato in Maria un approdo.

"Senza Maria non avrei avuto Ginevra" - Karina rivela: "Salvatore mi ha lasciata alla fine dell'estate. Ero davvero a pezzi: lei mi ha richiamata a fare l'opinionista di "Uomini e donne". Non smetterò mai di dirle grazie". E nonostante l'addio con Salvatore Angelucci, padre di sua figlia, incontrato proprio grazie a Maria, ringrazia la conduttrice perché "Se non ci fosse stata lei sulla mia strada, oggi non avrei Ginevra che è la persona più importante della mia vita". Che Karina si sia addolcita con la maternità? "Essendo diventata mamma sono più morbida. Prima parlavo senza pensare alle conseguenze. Oggi mi rendo conto che certe cose non vorrei mai sentirle dire a mia figlia".