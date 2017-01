Diane Keaton: "Nove ore di orgasmi"

foto Da video Correlati REGINA DEL CINEMA 12:33 - Ospite dell'Ellen Show per promuovere la commedia romantica "The Big Wedding", in cui recita al fianco di Robert De Niro, Diane Keaton si è lasciata andare a confessioni piccanti. Complice anche una bottiglia di vino, l'attrice ha detto di aver scoperto il sesso tantrico grazie al suo personaggio: "Quando lo fai hai quelle cose che chiamano orgasmi per nove ore. Nove ore, è ridicolo! Sono felice che il film sia terminato". - Ospite dell'per promuovere la commedia romantica "", in cui recita al fianco di Robert De Niro, Diane Keaton si è lasciata andare a confessioni piccanti. Complice anche una bottiglia di vino, l'attricegrazie al suo personaggio: "Quando lo fai hai quelle cose che chiamanoNove ore, è ridicolo! Sono felice che il film sia terminato".

Visibilmente brilla, la Keaton ha cercato di giustificare il suo comportamento agli occhi del pubblico: "Adesso sono nei guai Ellen, e il vino non aiuta affatto. Ero una persona normale prima di venire qui".



In "The Big Wedding" interpreta Ellie, l'ex moglie di Robert De Niro. La coppia è costretta a fingere di essere ancora sposata per il matrimonio del loro figlio adottivo Alejandro (Ben Barnes) a causa dell'arrivo della sua madre biologica, fortemente cattolica.



L'attrice non è mai stata sposata, ma ha confessato di averlo voluto in passato. Il problema è che mai nessun uomo le ha fatto la fatidica proposta. "Qualcuno potrebbe farlo adesso" l'ha consolata Ellen, ma la Keaton ha replicato tra le risate: "Non credo. Non dopo questo show".