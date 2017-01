Nesli: "Amici è la mia nuova sfida in tv"

foto Ufficio stampa Correlati DALL'HIP HOP A CANTAUTORE

EMANUELE: "ORA INCIDO UN CD" 12:10 - E' Nesli il co-coach, anche se lui ama definirsi "il motivatore", dei ragazzi della Squadra Blu di "Amici", capitanata da Miguel Bosé. "All'inizio dovevo essere uno degli ospiti musicali - spiega a Tgcom24 -, poi mi hanno voluto nel programma per seguire i cantanti. Ylenia esce fuori piano piano e ha una voce calda, Verdiana è ottima interprete e con una 'canna' pazzesca mentre Edwyn è un musicista molto valido". - E'il co-coach, anche se lui ama definirsi "il motivatore", dei ragazzi delladi, capitanata da. "All'inizio dovevo essere uno degli ospiti musicali --, poi mi hanno voluto nel programma per seguire i cantanti. Ylenia esce fuori piano piano e ha una voce calda, Verdiana è ottima interprete e con una 'canna' pazzesca mentre Edwyn è un musicista molto valido".

Com'è nata la tua collaborazione con "Amici"?

In maniera assolutamente naturale. All'inizio ero stato invitato come ospite musicale in una delle puntate del serale, poi ho chiacchierato con gli autori e a loro è piaciuta un po' la mia personalità. Per questo poi mi hanno invitato a rimanere con il ruolo di co-coach, anche se io preferisco chiamarmi "il motivatore".



Perché?

Mi piace avere con i ragazzi un rapporto franco e diretto. La prima sera sono andato dietro le quinte con Bosé che mi ha presentato ufficialmente. Li ho osservati molto in silenzio. Penso di poter insegnare qualcosa a loro facendo anche perno sulla mia esperienza musicale che è stata travagliata ma intensa.



Traccia un profilo di Edwyn, Verdiana e Ylenia.

A Verdiana qualsiasi cose dai per cantare la fa sempre al massimo con la sua interpretazione molto intensa e con una 'canna' pazzesca. E' anche molto sensibile e divertente. Ylenia ci ho messo un po' ad inquadrarla e all'inizio viene fuori un po' meno rispetto agli altri due ma sulle canzoni soul e r&b è molto forte, ha dei bassi fantastici e una voce molto calda. Edwyn lo vedo più come musicista che autore e penso che possa dare molto se gli dai la spinta giusta.



Che effetto ti fa vedere la tua amica Emma direttore artistico della squadra concorrente?

Mi fa sorridere, siamo molto amici e forse meglio sia andata così, anche perché l'idea di ritrovarci nella stessa squadra avrebbe creato un po' l'atmosfera della gita (ride, ndr).



Cosa pensi di Moreno?

Il personaggio giusto ad "Amici" nel momento giusto di massima esplosione del rap. E' interessante.



E' uscito il re-packaging "Voglio di + Nesliving Vol.3" con 2 inediti e la versione 2013 de “La Fine". Tra i due inediti c'è "Un bacio a te" il brano che il cantautore aveva presentato al Festival di Sanremo di quest'anno ("ma l'arrangiamento era diverso"). Appena finito "Amici" Nesli si rinchiuderà in studio con il produttore Brando per far nascere il nuovo disco. "Un disco in famiglia - conclude -. Brando è anche produttore della mia amica Emma".

Andrea Conti