Sally di Mad Men: "Non guardo la serie tv"

I fan di "Mad Men" l'hanno vista crescere sul piccolo schermo nei panni di Sally, la figlia di Don Draper, ma la giovane attrice Kiernan Shipka (13 anni) non è stata testimone della sua trasformazione. Negli anni scorsi i suoi genitori non le hanno infatti permesso di vedere la serie tv e anche a lei non sembra interessare molto l'argomento: "Probabilmente ora potrei, ma non voglio perchè non l'ho seguito dall'inizio".

"Credo che sia meglio aspettare che lo show termine. Magari quando avrò 16 o 17 anni mi guarderò tutte le stagioni" ha dichiarato l'attrice a Huffington Post.



Finora i genitori dell'interprete di Sally Draper non le avevano dato il permesso di riversi nelle puntate di "Mad Men", a causa di alcuni contenuti non adatti ai bambini. "Non mi è permesso vedere lo show - aveva confessato Kiernan nel 2010 - Mia mamma lo registra e mi mostra solo le scene che crede siano appropriate".