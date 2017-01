Hope, primo abbraccio con il padre Deacon

foto Da video Correlati L'ALBUM DI NOZZE

I SEX SYMBOL DELLA SOAP 11:19 - Commozione e lacrime a "Beautiful", per il primo incontro tra la Hope (Kimberly Matula) e il padre biologico Deacon (Sean Kanan). L'uomo si ricongiunge alla figlia poco prima delle nozze con Liam (Scott Clifton), ma le sue intenzioni sono tutt'altro che benevole. E' stato infatti ingaggiato da Bill Spencer (Don Diamont) per mandare a monte il matrimonio e dovrà resistere all'istinto paterno per raggiungere il suo scopo. - Commozione e lacrime a "", per(Kimberly Matula)(Sean Kanan). L'uomo si ricongiunge alla figlia poco prima delle nozze con Liam (Scott Clifton), ma le sue intenzioni sono tutt'altro che benevole. E' stato infatti(Don Diamont)e dovrà resistere all'istinto paterno per raggiungere il suo scopo.

Dopo essersi proposto di accompagnarla all'altare, Deacon farà di tutto per non fare arrivare Hope in tempo all'altare. Forte del suo amore per Liam, la sposina farà di tutto per pronunciare il fatidico sì; compreso fare l'autostop in abito bianco e viaggiare a bordo di un'apecar per le campagne pugliesi. Ma la giovane coppia non sarà la sola a farne le spese. Il suo ritorno porterà infatti alla rottura tra Brooke e Ridge.



Il ritorno sulla scena del bel tenebroso sarà quindi una fonte di guai per tutti quanti, anche se il personaggio interpretato da Sean Kanan si farà presto da parte. L'attore è infatti stato confermato nel cast di "General Hospital" e non sono previste al momento altre apparizioni in "Beautiful".