"The Following" durerà solo tre stagioni

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati SERIE CULT SU PREMIUM 09:30 - "The Following" (in anteprima ogni lunedì su Premium Crime) è stato concepito per durare 3 stagioni. La durata è limitata - 15 puntate invece di 22 - dopo l'accordo con Kevin Bacon per permettergli di proseguire la sua carriera al cinema. La serie-evento è stata ideata come un gioco di scatole cinesi che già alla fine della prima stagione (l'ultima puntata il 13 maggio) farà da apripista per la seconda. Non è detto che tutto il cast riappaia.

Tra i volti più interessanti della serie–evento “The Following” emerge senza apparente clamore Annie Parisse. Il suo personaggio, Debra Parker, guarda più che altro le spalle del detective protagonista Ryan Hardy (Kevin Bacon), ma non è da sottovalutare. E’ il collante tra l’intuito spesso senza regole di Hardy e l’autorità costituita, nonché prodiga di scheletri nell’armadio che si presume possano debordare da un momento all’altro. Non meno misteriosa sembra la vita privata di Parisse, la quale prima della serie di Kevin Williamson aveva preso parte a 6 puntate di “Person of Interest” (seconda stagione inedita su Premium Crime, ogni sabato in prima serata). Se il suo vero cognome – Cancelmi – tradisce origini italiane, di lei si sa che suo nonno è stato un agente del Dipartimento di Giustizia della Pennsylvania (Joe Carroll lo sa?), che sua madre è un’insegnante e suo padre è un dirigente della compagnia aerea Alaska Air, che ha un figlio di 4 anni. Si sa anche che si è sposata con il produttore tv Paul Sparks, ma non si sa da quanto e, soprattutto, se i due siano ancora insieme. Anche l’informatissimo sito Internet Movie Database ha dovuto capitolare postando un rarissimo punto di domanda. Lo stesso sito ha poi rimediato inserendo Parisse-Cancelmi tra le “50 attrici più affascinanti di cui si parla poco”. La privacy a tutti i costi, talvolta, ha i suoi pregi…