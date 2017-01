Raffaella Bergé agli arresti domiciliari

foto Ufficio stampa Correlati LA ROSSA DELLA SOAP 11:18 - Raffaella Bergé, una delle protagoniste più amate di "Centovetrine" dove ha recitato fino al 2008 nei panni di Maria Kroeger, è finita agli arresti domiciliari a Roma per una storia di tangenti e riciclaggio. A riferirlo è "Il Corriere della Sera" che specifica che sul conto corrente dell'attrice ci sarebbe traccia di un assegno circolare sospetto di 200mila euro. una delle protagoniste più amate di "" dove ha recitato fino al 2008 nei panni di Maria Kroeger, è finita aglia Roma per una storia di. A riferirlo è "Il Corriere della Sera" che specifica che sul conto corrente dell'attrice ci sarebbe traccia di undi 200mila euro.

Il gip Simonetta D'Alessandro ha riferito che ci sono state "operazioni atte a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa" di un assegno circolare di 200mila euro finiti poi sul conto corrente personale della Bergé - il cui vero nome è Raffaella Bigonzi - "per esigenze personali". Il marito è l'imprenditore Mario Calcagni, in carcere a Regina Coeli per l'inchiesta sull'Axsoa, "alla quale la procura contesta - spiega "Il Corriere della Sera" - di aver rilasciato false attestazioni a diverse aziende per consentire loro di partecipare a gare di appalto senza avere i requisiti richiesti".