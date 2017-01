Veronica Castro: "Aspetto il grande amore"

- Per trent'anni l'abbiamo vista sotto diverse sembianze: povera, ricca, tradita e adorata. Ha abitato in case umili e ville luossose e si è sposata tante volte. Dopo anni di silenzio, la 60ennetraccia un bilancio della sua vita a "" dove dichiara che le è mancato solo il. Oggi si dedica alla sua famiglia, è appassionata di Twitter e sta vagliando una proposta per un programma televisivo.

Tra le telenovelas che ha girato, la star messicana ammette che quella a cui è più legata è senza dubbio "Anche i ricchi piangono" e rivela: "Mi ha lanciato a livello internazionale e fatto conoscere questo genere in tutto il mondo. In Italia ha vinto il Telegatto. Molte puntate erano registrate il pomeriggio prima e montate il giorno stesso della messa in onda: quando c'era qualche flessione di share veniva modificato il copione con dei colpi di scena". Dice di adorare l'Italia dove, negli anni Ottanta, è stata spesso ospite di tantissimi show. Parlando della sua vita privata confessa: "In passato mi definivo una mamma part time perchè ero sempre fuori per lavoro, ma quando ero presente esigevo molto, specie nello studio. Oggi sono una madre felice, ho due figli meravigliosi: Christian di 39 anni (avuto dall'attore comico messicano Manuel Valdes) e Michel di 32 (figlio dell'impresario Enrique Niembro). Il primogenito è un cantante molto amato nei Paesi latini e qualche settimana fa è uscito il suo ultimo lavoro discografico dove abbiamo cantato insieme due miei vecchi successi".

Nella sua lunga intervista, Veronica Castro apre una parentesi anche sulla sua vita sentimentale e confessa di non essersi mai sposata. Oggi è single, sta bene con la sua famiglia e i suoi amici ma ammette che il suo cuore è sempre aperto e disponibile: "Aspetto ancora il grande amore, che deve essere intelligente e tenero". Infine dedica una chicca ai suoi fan: "In 45 anni di carriera ho interpretato tanti ruoli, mi manca quello di una nonna tutto pepe... un po' come sono io, no?"