Olivia Wilde: "Fiera di aver avuto ruoli da bisex"

foto Olycom Correlati BACI SAFFICI 11:48 - I ruoli da bisessuali hanno portato fortuna a Olivia Wilde. Dopo aver esordito nei panni della barista Alex, nella teen-serie "O.C.", è tornata ad impersonare un'altra donna di larghe vedute per "Dr. House", con la dottoressa "Tredici". "Sono molto orgogliosa di aver interpretato personaggi bisessuale in questi due show - ha commentato all'Huffington Post - La cosa buffa è che la gente si ricorda solo di questi ruoli". - I ruoli da bisessuali hanno portato fortuna a. Dopo aver esordito nei panni della barista, è tornata ad impersonare un'altra donna di larghe vedute per "Dr. House", con la dottoressa "Tredici". "Sono molto orgogliosa di aver interpretato personaggi bisessuale in questi due show - ha commentato all'Huffington Post - La cosa buffa è che la gente si ricorda solo di questi ruoli".

"Per me va bene così, sono molto fiera - ha continuato la Wilde - Ma in tutto ho interpretato 18 donne etero e solo 2 bisessuali. Molte ragazze mi hanno raccontato che grazie a me hanno imparato ad accettarsi. Si sono trovate più a loro agio nel fare coming out e questo è un vero onore".



Dopo il successo sul piccolo schermo, Olivia ha iniziato la sua scalata ad Hollywood, ma non ha perso il vizietto. Nella commedia "Butter", uscita nell'ottobre 2012, si porta infatti a letto nientemeno che Ashley Greene. Una scena ad altissimo tasso erotico, che vede le due donne impegnate a darsi piacere l'una con l'altra.