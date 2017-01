"Futurama" chiude dopo sette stagioni

foto Ufficio stampa Correlati RISATE NEL 3000 10:30 - Dopo sette anni di spedizioni intergalattiche, l'equipaggio spaziale di "Futurama" chiude l'attività. Comedy Central ha infatti annunciato che la serie animata terminerà con la settima stagione. Una decisione che non ha colto affatto di sorpresa il produttore David X. Cohen e il creatore Matt Groening, papà dei "Simpson": "Nelle ultime due stagioni c'era già l'idea di un finale, non ci sorprende affatto questa notizia". - Dopo sette anni di spedizioni intergalattiche, l'equipaggio spaziale di "Futurama" chiude l'attività. Comedy Central ha infatti annunciato che la serie animata terminerà con la settima stagione. Una decisione che non ha colto affatto di sorpresa il produttore David X. Cohen e il creatore Matt Groening, papà dei "Simpson": "Nelle ultime due stagioni c'era già l'idea di un finale, non ci sorprende affatto questa notizia".

Un primo stop si era già avuto un paio di anni fa, ma alla fine si era deciso di continuare a produrre la serie animata, Questa volta, però, non sembrano esserci spiragli per un ripensamento.



"Sono grato e molto soddisfatto per il lavoro svolto - ha dichiarato Cohen - Abbiamo ancora tante storie da raccontare, ma se non possiamo farlo ho pensato ad un finale grandioso. Credo che l'ultimo episodio sia il migliore di tutti quelli che abbiamo realizzato". "Futurama" è una serie tv a cartoni animati, creata dal papà dei Simpson Matt Groening.



La serie ha come protagonista il fattorino Fry, che dopo essersi ibernato per sbaglio si risveglia nel 3000. Qui si unisce ad una ditta di spedizioni spaziali, capitanata dalla ciclope Leela. Il resto dell'equipaggio è formato da un robot alcolista (Bender), un granchio medico (Zoidberg), un anziano Professore, un contabile giamaicano (Hermes) e una studentessa marziana di nome Amy.