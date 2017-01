MIKA è il nuovo giudice di "X Factor"

foto LaPresse Correlati GIALLO SUL SITO UFFICIALE 12:15 - Forse sì, no e poi la conferma sul sito ufficiale di "X Factor" con tanto di dichiarazioni riprese da diversi blog ma come d'incanto proprio MIKA è il nuovo giudice della settima edizione del talent. Al suo fianco certa è Simona Ventura. Morgan e Arisa non ci saranno mentre Elio è ancora in dubbio. - Forse sì, no e poi la conferma sul sito ufficiale di "X Factor" con tanto di dichiarazioni riprese da diversi blog ma come d'incanto proprio dal sito la notizia scompare . Forse un piccolo incidente "diplomatico". Comunque ormai è certoè il nuovo giudice della settima edizione del talent. Al suo fianco certa ènon ci saranno mentreè ancora in dubbio.

Le trattative con la produzione sono andate avanti da marzo, infatti al giorno 16 risale un tweet del cantautore che scriveva: "Vi prometto di imparare meglio l'italiano". Inizialmente i fan sono rimasti stupiti da questa dichiarazione ma poi ad aprile tutto sembrava più chiaro: MIKA era stato scelto come giudice di "X Factor". Una scelta che ha spiazzato molti ma non chi ha visto in questa mossa un modo per dare un tocco internazionale al bancone dei giudici. Per ora confermatissima solo Simona Ventura ma la scelta per gli altri giudici deve essere fatto in breve tempo anche perché i provini per la settima edizione sono stati ufficialmente aperti.



E DOPO 24 ORE RIAPPARE LA NOTIZIA - Dopo neanche 24 ore sul sito ufficiale di X Factor è riapparsa tutta la notizia riguardante MIKA come giudice. “Sono entusiasta di essere tra i giudici della prossima edizione italiana” – ha commentato Mika – ”Non appena mi è stato proposto, ho accettato subito, non solo perché mi è piaciuto molto partecipare come ospite in diverse occasioni, ma anche perché sono ansioso di scoprire e seguire nuovi talenti. Sarà una grandissima sfida! Sono convinto che X Factor dia un grande apporto all’industria discografica, grazie alla continua scoperta di nuove voci. Con l’Italia, poi, ho un rapporto speciale e ho splendidi ricordi delle mie frequenti vacanze italiane e della grande accoglienza e supporto che ricevo”.