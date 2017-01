Debra Messing, che disastro su "Will&Grace"

15:13 - Debra Messing è stata bocciata su una argomento che dovrebbe conoscere molto da vicini... la serie televisiva "Will & Grace"! Ospite del salotto di Katie, l'attrice si è sottoposta ad una serie di domande riguardanti i dettagli della sit-com, ma ha risposto correttamente solo due volte. Un risultato deludente per l'attrice, che ha vestito i panni della spumeggiante Grace Adler per ben otto anni, dal 1998 al 2006.

Durante una sua apparizione nello show televisivo "Katie", l'attrice si è prestata ad un quiz su "Will&Grace", convinta di sapere tutto sulla sit-com.



In realtà la memoria le ha giocato un brutto scherzo ed ha sbagliato tutte le risposte, ad eccezione di due. Tra i dettagli dimenticati anche uno che riguardava la primissima puntata della serie tv. Alla domanda su chi avesse pronunciato la frase: "I ciechi e i sordi sanno che sei gay. Persino i morti sanno che sei gay", la Messing ha ribattuto prontamente "Grace!". Peccato che la battuta appartenesse invece a Will (il personaggio interpretato da Eric McCormack).



La conduttrice non ha resistito alla tentazione e ha sottolineato la figuraccia, prendendola un po' in giro: "Sbagliato. Qualcuno regali a Debra il cofanetto dvd".