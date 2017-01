Presentatrice tv: "Ero troppo piatta per la BBC"

foto Ap/Lapresse Correlati STAR REALITY "MI SONO CADUTE LE TETTE"

LE SCOLLATURE VIP 13:54 - Carol Vorderman nel Regno Unito è una conduttrice di successo, ma agli inizi della sua carriera - negli anni '80 - la BBC le chiuse la porta in faccia a causa del décolleté. Secondo il network il suo seno non era infatti abbastanza prosperoso. "Ebbi un incontro con un pezzo grosso - ha raccontato al "Daily Mail" - Mi guardò per un attimo e poi disse No, tesoro. Le tue tette non sono abbastanza grosse". nel Regno Unito è una, ma agli inizi della sua carriera - negli anni '80 -. Secondo il network il suo seno non era infatti abbastanza prosperoso. "Ebbi un incontro con un pezzo grosso - ha raccontato al "Daily Mail" - Mi guardò per un attimo e poi disse No, tesoro.".

La conduttrice inglese Carol Vorderman (52 anni) ha legato la sua fortuna al quiz della ITV "Countdown", che ha condotto dal 1992 sino al 2008. Agli inizi della carriera il suo talento non fu però riconosciuto da tutti.



Negli anni 80 la presentatrice si presentò infatti ad un colloquio per la BBC, che si rivelò a dir poco umiliante per lei. "Arrivo un'ora in ritardo e si sedette sulla sedia con i piedi sulla scrivania. Mi guardò e poi disse Quindi, cosa vuoi? - ha raccontato la presentatrice durante un intervista al Daily Mail - Risposi dicendo che ero molto interessata a sentire le loro proposte, ma lui mi disse No, tesoro. Le tue tette non sono abbastanza grosse".



Il commento pose immediatamente termine all'incontro e non le venne offerto nessun tipo di lavoro. A trent'anni di distanza, la Vonderman non prova però rancori: "E' passato molto tempo. Adesso molti dirigenti sono donne, non potrebbe più accadere una cosa del genere".