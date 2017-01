"Amici", Angela: "Voglio regalare emozioni"

Stupita per il grande affetto dei tuoi fan manifestato dopo la tua uscita?

Non me l'aspettavo. Ammetto di avere un carattere particolare e introverso, non mi sono aperta sin dall'inizio del talent e sono partita in sordina a livello umano. Ma puntata dopo puntata erano tanti i ragazzi che urlavano entusiasti il mio nome e lì ho capito che ero riuscita a comunicare qualcosa anche con il canto. E' il mio obbiettivo: cercare di regalare emozioni.



Hai fatto diverse prove comparate con Verdiana. E' stato difficile?

La stimo molto sin dal primo giorno in cui siamo entrate a scuola e duettare con lei è sempre un piacere. Penso che cantare con Verdiana mi abbia valorizzata ancora di più anche perché lei ha una voce incantevole. Sono sicura che abbiamo regalato un bellissimo spettacolo a chi stava in studio e a quelli che ci hanno seguiti da casa.



Approvi la scelta di Emanuele di non cantare per l'ultima volta?

Ho capito molto di Emanuele specialmente quando abbiamo iniziato a vivere insieme in casetta. Ho compreso perfettamente la sua scelta di non cantare l'inedito perché lui vuole rendere felici i fan e perché questo accada deve essere in prima persona lui sereno e contento di interpretare un brano. In quel momento non se la sentiva e ha voluto così lasciare un bel ricordo di quanto aveva fatto sino ad allora.



"Io e Lorella siamo uguali" hai detto prima della tua eliminazione. Cosa ti piace di lei?

La stimo tantissimo e caratterialmente siamo simili perché nonostante i momenti difficili, riusciamo sempre a trovare il lato positivo delle cose. So che avrebbe voluto dirmi tante cose quando siamo uscite e molte ce le siamo dette in casetta prima che andassi via. Sono comunque felice di cuore che sia rimasta, se lo merita.



Eri amatissima dai tuoi colleghi, come te lo spieghi?

Loro mi hanno sempe definita il punto di forza della Squadra. In realtà credo che fossimo tutti un punto di forza perché anche nei momenti di tensione o quando sapevamo che ci sarebbero state le comparate abbiamo sempre cercato di creare un'armonia tra noi.



Vorresti incidere un disco?

Tantissimo e sarebbe la mia gioia più grande.



Hai ricevuto delle proposte?

Per ora no.



Fammi qualche nome, chi vedi in finale?

Nella Squadra dei Bianchi meritano tutti un posto in finale. Comunque direi Lorella, Pasquale e Ylenia.

Andrea Conti