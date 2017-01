Domenica Live, Platinette perde ancora peso

foto Da video Correlati FATICA E SUDORE 09:53 - Grande successo personale per Platinette che, grazie anche all'iniziativa di "Domenica Live", ha deciso di mettersi a dieta. "La sfida dei burrosi" vede protagonisti, non solo Plati, ma anche Orietta Berti, Paolo Villaggio e la cuoca Simona, sostituta di Katia Ricciarelli che ha rinunciato. Tra palestra e acqua-gym, Platinette - come ha annunciato Barbara d'Urso - ha perso dopo due settimane 3.5 kg. - Grande successo personale perche, grazie anche all'iniziativa di "Domenica Live", ha deciso di mettersi a dieta. "La sfida dei burrosi" vede protagonisti, non solo Plati, ma anchee la cuoca, sostituta diche ha rinunciato. Tra palestra e acqua-gym, Platinette - come ha annunciato- ha perso dopo due settimane 3.5 kg.

Con il personal trainer Christian, Platinette ha faticato non solo in palestra ma anche in piscina. Dopo flessioni, stiramenti con l'elastico e un po' di step, Plati ha chiesto all'allenatore se potevano dedicarsi ad attività fisica un po' più soft ma ugualmente efficace. Ecco la soluzione: l'acquagym! Ecco che con Plati e Christian giunge anche il terzo incomodo, Raffaello Tonon che con un improbabile costume anni 20 si butta in acqua per disturbare il protagonista de "La sfida dei burrosi" durante i suoi esercizi. Insomma alla fine Barbara d'Urso ha fatto i complimenti a Plati perché dopo due settimane ha perso 3.5 kg! Un ottimo traguardo.