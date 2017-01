"Quarto Grado", speciale sulla sentenza Scazzi

foto Da video Correlati LA LETTURA DELLA SENTENZA 16:44 - Dopo la sentenza di ergastolo per Sabrina Misseri e Cosima Serrano per l'omicidio di Sarah Scazzi, "Quarto Grado" dedica alla vicenda uno speciale in onda domenica 21 aprile in prima serata, su Retequattro. - Dopo la sentenza di ergastolo per Sabrina Misseri e Cosima Serrano per l'omicidio di Sarah Scazzi, "Quarto Grado" dedica alla vicenda uno speciale in onda domenica 21 aprile in prima serata, su Retequattro.

In diretta dal Centro Palatino di Roma, Salvo Sottile, con Sabrina Scampini commenteranno la decisione della Corte d’Assise di Taranto, con ospiti in studio e in collegamento. Nel corso del settimanale a cura di Siria Magri saranno ripercorse, con numerosi servizi e approfondimenti, tutte le tappe del processo, che ha visto condannato anche Michele Misseri ad otto anni di reclusione.