"Amici", Emanuele e Angela eliminati dal serale

La terza puntata è stata aperta da Miguel Bosé, direttore artistico della Squadra Blu, che ha messo in campo una prova comparata di canto tra Verdiana e Angela. Il brano scelto è la difficilissima “I Will Always Love You” di Whitney Houston. Entrambe le cantanti hanno dato sfoggio delle loro potenti capacità vocali ma Angela ha addolcito l'interpretazione senza esagerare in virtuosismi con voce rotonda e avvolgente. La giuria composta da Sabrina Ferilli, Gabry Ponte e Luca Argentero ha deciso, comunque, di premiare Verdiana. La prova comparata scelta da Emma ha visto al centro la danza con Pasquale contro Marta dei Blu, vince il primo. Poi l'ingresso in studio della superstar di Hollywood Al Pacino. Maria De Filippi ha consegnato all'attore un libro di William Shakespeare, di cui è appassionato.



Emanuele con la chitarra ha cantato la difficilissima “Tears In Heaven” di Eric Clapton meno convincente e più superficiale nell'esecuzione Edwyn in “Walking On The Moon” dei Police. Ylenia e Verdiana si sono confrontate in duetto su “Vivo per Lei” di Bocelli-Giorgia. Misurata, composta con bei bassi Ylenia mentre Verdiana decisamente sopra le righe coi vocalizzi. Moreno non ha sfigurato su “Le Donne” di Fabri Fibra. Il cantautore riesce a esprimere la sua interiorità e la sua sensibilità ogni volta che canta. Sul versante dei duetti Verdiana con Anna Oxa ha cantato “E’ tutto un attimo”. Difficile potesse accadere ma la cantante della Squadra Blu è riuscita a sovrastare la voce della Oxa comunque più sottotono rispetto ad anni fa. La compagna di squadra Ylenia - molto emozionata - ha intonato “Cercami” con Renato Zero scatenatissimo e per la prima volta ospite ad “Amici”. Alessandra Amoroso accompagnata da Greta della Squadra Bianca ha proposto un medley di “Immobile”, “Urlo e non mi senti” (scritta da Kekko dei Modà) e “Prenditi cura di me”. Greta è risultata decisamente sottotono rispetto alle due puntate precedenti. La Amoroso, in grandissima forma, ha confermato che l'uscita del disco è prevista per settembre. Infine Emanuele a sorpresa coi Club Dogo ha cantato il tormentone “P.E.S.”.



La prima manche è stata vinta dalla Squadra Blu. Per la proposta di eliminazione i professori hanno indicato Lorella, i ragazzi a maggioranza hanno votato Moreno mentre Miguel Bosé ha fatto il nome di Angela. Emma ha scelto di salvare Moreno (“è migliorato da quando è entrato dentro la scuola e scrive le canzoni di proprio pugno. Ha il coraggio di scrivere cose importanti senza mai offendere nessuno”). A Lorella è stato chiesto di ballare ancora una volta su richiesta di Alessandra Celentano. La votazione segreta della docente di danza con Mara Maionchi e Grazia Di Michele ha decretato – a sorpresa - il salvataggio della ballerina e quindi l'eliminazione di Angela che lascia lo studio commossa e tra le lacrime.



La seconda manche se l'è aggiudicata ancora una volta la Squadra Blu. Miguel Bosé ha proposto Pasquale per l'eliminazione, i ragazzi a maggioranza ancora nominano Moreno e i professori Emanuele. Emma in nome della coerenza salva Moreno. “Spero che questo durissimo colpo sia di lezione a loro – ha spiegato Emma - perché non possono mettersi nelle mie mani in tutto per tutto e spero che si siano resi conto cosa sia Amici e devono adattarsi alla giuria. Voglio vedere gente che vuole fare questo mestiere. Voglio vedere gente che si rimbocca le maniche. Non asciugo le lacrime, le persone le sbatto al muro perché credo sia più giusto”. Alessandra Celentano ha chiesto di far ballare Pasquale mentre la Di Michele Emanuele, ma il cantante non se l'è sentita di cantare. Emma contrariata si è rivolta al suo allievo: “E' una opportunità quella che ti è stata offerta! Chiedo scusa io per lui mi spiace” per poi commuoversi. Emanuele ha dovuto lasciare il serale. La sua eliminazione non era certamente prevista. Il cantautore ha una spiccata sensibilità e anche un modo di rielaborare i brani in maniera personale. Lo stesso dicasi anche per Angela, amatissima dal Web, dalla voce potente e calda ma che non è riuscita a superare l'eliminazione. E intanto sul Web i fan di Angela e Emanuele chiedono a gran voce una puntata di ripescaggio in vista della finale.

Andrea Conti