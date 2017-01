Paura per Dick Van Dyke: "Disturbi neurologici"

foto Ap/Lapresse 13:42 - Problemi di salute per Dick Van Dyke, famoso in italia per la serie tv "Un detective in corsia". A quanto riporta ET, l'attore (86 anni) ha infatti cancellato tutti gli impegni pubblici, dopo che il medico gli ha diagnosticato alcuni problemi di natura neurologica, ancora da accertare. "L'affaticamento e l'insonnia sono risultati sintomi di disordini neurologi ancora da verificare" ha fatto sapere il portavoce di Van Dyke. - Problemi di salute per, famoso in italia per la serie tv "". A quanto riporta ET, l'attore (86 anni) ha infatti cancellato tutti gli impegni pubblici, dopo che il medico gli ha diagnosticato, ancora da accertare. "L'affaticamento e l'insonnia sono risultati sintomi di disordini neurologi ancora da verificare" ha fatto sapere il portavoce di Van Dyke.

Su parere del medico, l'attore ha annullato gli impegni presi per ritirarsi nella sua casa di Malibù, in California. Su Twitter Van Dyke ha tenuto aggiornati i fan, chiedendo anche consigli su una possibile diagnosi: "Mi fa male la testa ogni volta che mi sdraio. Ho fatto tutti gli esami e sono risultato perfettamente sano. Qualcuno ha altre idee?".



"Non è mai stato male prima...Non fuma, non beve e non prende pillole - ha spiegato il portavoce Bob Palmer alla NBC - E' molto frustrante che i dottori non riescano a trovare cosa ci sia che non va