"Amici", Al Pacino è il giurato internazionale

Sabato 20 aprile alle 21.10 su Canale 5 terzo appuntamento con "Amici". Maria De Filippi corona il suo sogno e ospita in studio il mito del cinema americano Al Pacino, Premio Oscar e Leone d'Oro alla Carriera. Accanto a lui in giuria Sabrina Ferilli, Luca Argentero e il dj e produttore musicale Gabry Ponte. La comicità è in scena con Enrico Brignano.

Una “prima volta” ad “Amici” anche per il grande interprete italiano Renato Zero. Con lui a duettare con i ragazzi: Anna Oxa, Alessandra Amoroso e i Club Dogo. "Amici" apre anche questa settimana una finestra sul sociale: un messaggio di speranza per i giovani ragazzi viene dall’editorialista e inviato de "Il Corriere della Sera" Aldo Cazzullo. La gara del talento prosegue e tiene col fiato sospeso. Dodici i giovani talenti in gara e situazione di parità (6 contro 6) tra la Squadra Blu di Miguel Bosé e la Squadra Bianca di Emma.