Jessica, strip benefico per la stellina inglese

12:27 - Strip-tease bollente per la stellina della tv inglese Jessica-Jane Clement, che si è spogliata completamente su Twitter per una buona causa. La conduttrice del reality "The Real Hustle" ha infatti coinvolto i suoi fan in un giochino erotico, promettendo di togliersi un capo di abbigliamento ogni 500 sterline devolute all'ospedale pediatrico "Great Ormond Street Hospital" di Londra.

Lo spogliarello benefico si è rivelato un vero successo (10mila sterline donate) e sono bastati solo tre giorni per spogliare completamente la popolare conduttrice tv.



"Congratulazioni!! I vostri soldi aiuteranno la costruzione di un reparto per problemi respiratori del Great Ormond Street Hospital! Ce l'abbiamo fatta. Grazie mille a tutti" ha cinguettato la Clement, a commento dello scatto finale, in cui appare completamente nuda. Una scelta appoggiata anche dal marito, l'hair stylist Lee Stafford, autore degli scatti erotici.



In "Real Hustle" Jessica veste i panni di una sexy truffatrice, al fianco dei complici Alexis Conran e Paul Wilson. Il trio si propone di svelare gli imbrogli più comuni, ripetendo in prima persona i raggiri più comuni e filmando il tutto con una telecamera nascosta.