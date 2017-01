I Kemp dagli Spandau Ballet alle gang criminali

- I fratelli Gary e Martin Kemp, ex membri del gruppo musicale degli anni '80 Spandau Ballet, presentano "Gangs of Britain" il nuovo show televisivo sulla storia della malavita nel Regno Unito. In ogni episodio i Kemp visitano una specifica regione britannica, ricostruendo attraverso interviste, documenti d'archivio e filmati di repertorio, le storie che ne hanno segnato l'attività criminale, tra passato e presente.

Lo show ricorda "Who Do You Think You Are?", il programma della BBC in cui varie celebrità intraprendono un viaggio individuale alla ricerca dei loro alberi genealogici con risultati spesso sorprendenti ed inaspettati. Mantenendo lo stesso filo conduttore, i fratelli Kemp visitano le grandi città britanniche offrendo un quadro affascinante del loro lato oscuro. Gary affronta le storie del passato, raccontando omicidi, furti ed estorsioni perpetrati dalle bande attive dal 19esimo a metà del 20esimo secolo. Martin, invece, si immerge nelle bande contemporanee, raccogliendo la testimonianza delle vittime ed incontrando polizia, esperti del settore, membri ed ex membri delle bande più note della contea.

La serie prende il via domenica 21 aprile su "Crime & Network" partendo da Glasgow, prima di arrivare a Liverpool, Manchester, Birmingham, Londra e Sheffield. I Kemp hanno detto di essere rimasti affascinati da questo viaggio che li ha portati a scoprire il lato più cupo della natura umana.