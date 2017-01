Harrison Ford insulta Chewbecca in tv

10:51 - Insulti e tensione tra i divi di "Star Wars" Harrison Ford e Chewbecca, che nello studio tv di Jimmy Kimmel sono quasi arrivati allo scontro fisico. L'interprete di Ian Solo stava rispondendo ad alcune domande del pubblico, quando ha fatto capolino il suo arci-nemico stellare. Sembra che tra i due non corra buon sangue, da quando Ford lo ha beccato a letto con la moglie: "Era mia moglie, pezzo di m*** di un Wookiee".

Harrison Ford era ospite del "Jimmy Kimmel Show" per promuovere il suo ultimo film "42", ma il conduttore non ha resistito alla tentazione e gli ha chiesto qualche anticipazione sul nuovo capitolo della saga di "Star Wars", che uscirà nel 2015.



L'interprete di Ian Solo ha chiarito di non voler rilasciare dichiarazioni sull'argomento, ma si è detto disponibile a rispondere alle domande del pubblico. Seduto in prima fila anche Chewie, che ha voluto salutare il vecchio collega di set. "Che cosa vuoi ancora figlio di p***? Cerchi sempre di darmi la colpa vero?" ha esordito Ford alla vista del peloso collega.



Nonostante il tentativo di riconciliazione da parte del presentatore, i toni si sono scaldati sempre di più. "Lui sa cos'è successo. Era mia moglie, Wookie pezzo di m***" ha svelato il divo di Hollywood, prima di abbandonare furente lo studio.