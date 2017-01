"Dexter", ultima stagione per il serial killer

foto Afp Correlati L'ADDIO DELLE GRANDI SERIE

BYE-BYE BEVERLY HILLS 09:20 - Per "Dexter", il serial killer-poliziotto più famoso e spietato della tv, è scoccata l'ora dell'ultimo omicidio. Dopo otto stagioni di successi, Showtime ne ha infatti annunciato la chiusura attraverso la pagina Facebook: "Per ringraziarvi dell'amore e del supporto dimostrato negli ultimi sette anni, abbiamo deciso che i nostri fan di Facebook siano i primi a sapere che la prossima sarà l'ultima stagione di Dexter".

Una decisione non proprio inaspettata. Da tempo si parlava infatti del ritiro dalle scene del crimine dell'agente Dexter Morgan, interpretato in questi otto anni da Michael C. Hall.



"Quando ha debuttato nel 2006, Dexter ha ridefinito un genere, portando l'anti-eroi a nuovi livelli e spingendosi oltre i limiti del panorama televisivo - ha spiegato l'attore in un comunicato - Dexter ha aperto la strada alla prossima generazione di serie vincenti targate Showtime e il suo impatto culturale si farà sentire per anni".



Soddisfatto anche in network Showtime, che negli anni ha fatto di "Dexter" la punta di diamante del suo palinsesto.



"Dexter è un punto fermo del nostro network, non potevamo aspettare la conclusione della stagione in corso per annunciare la chiusura dello show - ha fatto sapere il presidente di Showtime David Nevins - Vogliamo ringraziare Michael (C. Hall ndr.), Jennifer (Benz ndr.) e tutto l'indomito cast di Dexter , i produttori esecutivi, gli sceneggiatori e la troupe per otto anni di stagioni incredibili".