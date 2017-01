La sentenza Stasi a "Quarto grado"

foto LaPresse 16:05 - Nuovo appuntamento, venerdì 19 aprile, con "Quarto grado", il programma condotto da Salvo Sottile con Sabrina Scampini. Al centro della puntata l'annullamento della sentenza d'Appello che ha assolto Alberto Stasi per la morte di Chiara Poggi e l'attesa per il verdetto dell'omicidio Scazzi. - Nuovo appuntamento, venerdì 19 aprile, con "Quarto grado", il programma condotto da Salvo Sottile con Sabrina Scampini. Al centro della puntata l'annullamento della sentenza d'Appello che ha assolto Alberto Stasi per la morte di Chiara Poggi e l'attesa per il verdetto dell'omicidio Scazzi.

In diretta dal Centro Palatino di Roma, le due vicende saranno commentate con ospiti in studio e in collegamento, ripercorrendo gli snodi cruciali con numerosi servizi e approfondimenti.



Il programma a cura di Siria Magri, inoltre, prevede continui aggiornamenti da Taranto, teatro del processo Scazzi, con i protagonisti che in questi anni hanno animato l’aula del Tribunale.