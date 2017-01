Ridge: "Ora voglio vivere in Toscana"

foto Olycom Correlati BROOKE E RIDGE IN CALABRIA

10:45 - Dopo l'addio a "Beautiful" Ronn Moss ha scelto l'Italia per il suo buen ritiro. A quanto riporta il settimanale "Nuovo", l'interprete di Ridge starebbe infatti cercando casa in Toscana insieme alla moglie Devin. "Amo da sempre l'Italia - ha ammesso il divo - Mi piacerebbe trascorrere qualche mese all'anno da voi. Vorrei tanto acquistare casa in Toscana perchè quando sto nella vostra terra riesco finalmente a sognare a occhi aperti".

Dopo una vita passata sul set di "Beautiful", ora il divo americano vuole concedersi il meritato relax, immerso nella pace della campagna toscana. "Voglio avere il tempo di pensare a me stesso, agli affetti e alla musica - confessa - Ogni volta che arrivo in Italia non voglio più andare via. Ho lavorato spesso qui, non solo per Beautiful. Sono state tutte esperienze umane e professionali a dire poco straordinarie, perchè gli italiani sono persone uniche".



Un legame profondo quello tra l'Italia e Moss, che archiviato definitivamente il personaggio di Ridge Forrester e la carriera d'attore, vorrebbe andare ad abitare in Maremma: "Mi piace molto la Toscana. Amo la sua primavera, i suoi colori incredibili e quei profumi che mi fanno sentire libero. Questo Paese è uno spettacolo assoluto".