"Colorado", Vaporidis conduce con Ruffini

foto Ufficio Stampa Mediaset 12:45 - Fiammetta Cicogna, Vladimir Luxuria, Federica Nargi, Francesca Piccinini, Fabio Troiano e Nicolas Vaporidis: sono loro che, da giovedì 18 aprile in prima serata, affiancheranno il mattatore Paolo Ruffini sul palco di "Colorado". Lo show comico di Italia Uno ha raggiunto il traguardo della 13esima edizione con una media di 3milioni di telespettatori. : sono loro che, da giovedì 18 aprile in prima serata, affiancheranno il mattatoresul palco di "". Lo show comico di Italia Uno ha raggiunto il traguardo della 13esima edizione con una media di 3milioni di telespettatori.

In questo primo appuntamento, sarà Nicolas Vaporidis, uno dei giovani attori italiani più amati dal grande pubblico, ad accompagnare il “padrone di casa” nel serratissimo alternarsi dei comici in scena. Oltre quaranta comici sul palco e tante new entry. Tra loro, Mauro Villata, nei panni di un James Bond con un’improvvisa crisi di identità; Monsieur David (alias Davide Rausa) alle prese con spettacolari numeri in cui i piedi si trasformano in piccoli personaggi e, infine, il monologhista romano Alessandro Serra che racconta surreali esperienze in autostrada.



Immancabili i veterani di “Colorado” che si reinventano con nuovi e inediti personaggi: Marco Bazzoni, nelle vesti di Gianni Cyano al fianco del Maestro Catenato, interpreta una nuova esilarante canzone; Michelangelo Pulci e Alessandro Bianchi sosia della coppia più famosa dell’haute couture italiana, Dolce&Gabbana. E se Fabrizio Casalino sfodera, tra slang e canzoni nonsense, il giovanissimo e viziato Mirko, i Gem Boy reinterpretano i Beatles e Pucci racconta le sue sventure matrimoniali. Con loro, anche Dario Cassini, sempre pungente con i suoi nuovi monologhi sugli universi uomo-donna.