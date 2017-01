"Amici", Costanzo: "Miss Italia mi vuoi?"

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati VITA DENTRO LA SCUOLA

CHI VINCERA' IL SERALE? VOTA! 14:43 - Il cantante rock con la folta chioma bionda, Costanzo Del Pinto, è stato eliminato ad "Amici". "E' stato un percorso positivo - dice a Tgcom24 -, però i momenti difficili ci sono stati anche dopo gli scontri avuti con Rudy Zerbi". Il cantante ha scritto l'inedito "Voglio sposare Miss Italia": "E' la canzone più allegra del repertorio". Qual è la Miss Italia preferita? "Quella di due anni fa (Francesca Testasecca, ndr) mi piaceva molto". - Il cantante rock con la folta chioma bionda,, è stato eliminato ad "". "E' stato un percorso positivo --, però i momenti difficili ci sono stati anche dopo gli scontri avuti con". Il cantante ha scritto l'inedito "": "E' la canzone più allegra del repertorio". Qual è la Miss Italia preferita? "Quella di due anni fa (Francesca Testasecca, ndr) mi piaceva molto".

"Ho capito che non è facile affrontare certe cose", hai scritto su Facebook dopo la tua eliminazione. Qual è il tuo bilancio?

Negli ultimi giorni dentro la scuola mi sono accorto di essere più protetto e stavo molto bene. Ammetto però che nei giorni precedenti ho avuto anche i miei momenti di tristezza...



Dovuti anche alle critiche di Zerbi?

Con lui è stato scontro sin dal primo momento. Ogni volta che saltellavo o andavo correndo per lo studio cantando mi rimproverava. Ma io sono fatto così! Comunque il bilancio generale della mia partecipazione al talent è positivo perché sono cresciuto molto umanamente e professionalmente.



Come mai ami tanto gli Aerosmith e Bon Jovi?

Sono cresciuto ascoltando la loro musica sin da quando avevo dieci anni. Poi con la mia prima band suonavamo le loro cover in giro per i locali.



Ti hanno paragonato per aspetto a Gianluca Grignani...

Cavolo! Avrei preferito Bon Jovi (ride, ndr) scherzi a parte non ho molto in comune musicalmente parlando con Grignani. Ce n'è già uno e va benissimo così.



Di sicuro i tuoi capelli sono molto rock, in alcune vecchie foto li portavi in mille modi diversi. Perché?

Non ho mai avuto pace e quando vado dal parrucchiere o sbagliano i punti luce o me li tagliano così dal nulla o li porto tutti indietro. Per fortuna dentro 'Amici' ho optato per tenerli sempre sciolti e fa anche più rock (ride, ndr).



Perché il tuo inedito si intitola "Voglio sposare Miss Italia"?

Questa canzone nasce dopo un sogno che ho fatto, mi sono svegliato e ho scritto subito i versi. E' la mia ironica del mio repertorio che include brani in cui racconto molto me stesso.



C'è una Miss Italia che ti piace?

Quella di due anni fa, Francesca Testasecca.

Andrea Conti