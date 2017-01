Laura Haddock, passione a seno nudo

foto Da video Correlati AMANTE FOCOSA 12:08 - La biondina Laura Haddock è diventata bruna per il ruolo della dark lady del Rinascimento Lucrezia Donati nella serie tv "Da Vinci's Demons" in onda negli States. Nell'ultimo episodio Laura si è tolta bustino e sottane per mostrare il seno al collega Brit Tom Riley che interpreta Leonardo Da Vinci e si fa dipingere il decolleté. Segue una passionale notte d'amore rischiarata dalle luci di un fuoco acceso. - La biondinaè diventata bruna per il ruolo della dark lady del Rinascimento Lucrezia Donati nella serie tvin onda negli States. Nell'ultimo episodio Laura si è tolta bustino e sottane per mostrare il seno al collega Brit Tom Riley che interpreta Leonardo Da Vinci e si fa dipingere il decolleté. Segue una passionale notte d'amore rischiarata dalle luci di un fuoco acceso.

Basta nerd - Laura ha fatto una lunga strada dai tempi in cui corteggiava il geek Will nel film per adolescenti "Finalmente maggiorenni". La 27enne interpretava Alison, donna che si innamora del personaggio messo sulle scene da Simon Bird durante una vacanza ad alto grado etilico a Creta.



Nobile e focosa - Abbandonati i fumi dell'alcol, a scaldare la sexy Laura c'è solo la passione quando mette i panni della gentildonna fiorentina Lucrezia Donati. Una donna vissuta nel XV secolo, tanto abile nell'ars amatoria che sin dall'età di sedici anni fu amata da Lorenzo il Magnifico. Il signore di Firenze dedicò alla giovane ammaliatrice alcuni versi nel "Corinto", un poemetto. Nella serie "Da Vinci's Demons" si rappresentano scene ad alto tasso erotico che avrebbero avuto come protagonisti la Donati e l'artista Leonardo da Vinci.