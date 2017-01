"Quinta Colonna, il quotidiano" su Retequattro

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati IN PIAZZA CON L'ATTUALITA' 15:10 - “Quinta Colonna”, programma d’informazione leader della prima serata del lunedì, diventa anche un quotidiano. Dal 22 aprile, in diretta su Retequattro, Paolo Del Debbio condurrà il primo access prime-time d’informazione Mediaset. Dal lunedì al venerdì, dalle 20.30 alle 21.15, “Quinta Colonna, il Quotidiano” approfondirà il tema politico-economico del giorno attraverso i pareri dei protagonisti e collegamenti con le piazze italiane. - “Quinta Colonna”, programma d’informazione leader della prima serata del lunedì, diventa anche un quotidiano. Dal 22 aprile, in diretta su Retequattro,condurrà il primo access prime-time d’informazione Mediaset. Dal lunedì al venerdì, dalle 20.30 alle 21.15,” approfondirà il tema politico-economico del giorno attraverso i pareri dei protagonisti e collegamenti con le piazze italiane.

Del Debbio, arbitro del confront o, non abbandona quindi la formula vincente di “Quinta Colonna”: dare la parola alla gente comune e chiedere soluzioni, non solo opinioni, alla classe dirigente. L’appuntamento con la prima serata di “Quinta Colonna” rimane comunque invariato ogni lunedì in prima serata su Retequattro.



"BEN TORNATO PRESIDENTE" NUOVO APPUNTAMENTO IN PRIMA SERATA - Dopo il debutto della versione quotidiana di “Quinta Colonna” in access prime-time, Paolo Del Debbio, nel corso del nuovo appuntamento settimanale del programma affronta la rielezione di Giorgio Napolitano, l’ipotesi di un governissimo e il ritorno di Grillo in piazza. Lunedì 22 aprile, alle 21.10, su Retequattro, il dibattito in studio sarà animato da Anna Ascani (Pd), Lara Comi (Pdl), l’ex presidente della Camera Irene Pivetti e il presidente della Federconsumatori Rosario Trefiletti. Nel corso della puntata, “Quinta Colonna” si collegherà con le piazze di Fiorenzuola, in provincia di Piacenza, e di Policoro, in provincia di Matera.