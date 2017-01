Jason Segel frequenta gli Alcolisti Anonimi

foto Ap/Lapresse Correlati AI TEMPI CON MICHELLE 12:27 - Brutta sorpresa per i fan di "How I met Your Mother". Il "gigante" della tv Jason Segel, che nella serie tv interpreta il romantico Marshall, sarebbe infatti un alcolista da anni. Da qualche tempo, però, starebbe cercando di uscirne. "Jason ha detto a tutti quanti che è arrivato il momento di smettere di bere- ha riferito una fonte a RadarOnline - E' rimasto per più di un'ora ad ascoltare le storie degli altri alcolisti. E' sobrio da 12 giorni". - Brutta sorpresa per i fan di "How I met Your Mother". Il "gigante" della tv Jason Segel, che nella serie tv interpreta il romantico Marshall, sarebbe infatti un alcolista da anni. Da qualche tempo, però, starebbe cercando di uscirne. "Jason ha detto a tutti quanti che è arrivato il momento di smettere di bere- ha riferito una fonte a RadarOnline - E' rimasto per più di un'ora ad ascoltare le storie degli altri alcolisti. E' sobrio da 12 giorni".

Proprio la dipendenza dall'alcol sarebbe uno dei motivi della rottura tra Segel e Michelle Williams. I due avevano iniziato a frequentarsi nel febbraio del 2011, ma la storia era naufragata dopo poco più di un anno.



"Michelle è molto preoccupata per lui, ma non si sente pronta ad un impegno così grosso - ha continuato la fonte - Forse se avessero vissuto insieme quotidianamente, lei avrebbe avuto più fiducia nel futuro".



A dividere la coppia tutti gli Stati Uniti: Michelle e la figlia abitano infatti Brooklyn, mentre Segel vive e lavora in California. "Non poteva lasciare Los Angeles, mentre la vita di Michelle e sua figlia Matilda è sempre stata a New York - ha riferito un'altra fonte - Jason ha compiuto ogni sforzo per metterle in cima alle priorità, ma non poteva mollare di punto in bianco la sua vita e la sua carriera".