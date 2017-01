"Amici", Edwyn: "Non ho paura di amare"

foto Facebook Correlati CHI VINCERA' IL SERALE? VOTA!

E' uno dei cantautori della nuova edizione di "Amici" ed è in gara nella Squadra Blu capitanata da Miguel Bosè. Edwyn si confessa a Witty Tv: "Nel mio inedito Mattia parlo anche di me e delle mie paure di tutti i giorni ma non ho paura di amare". La relazione con la ballerina Marta è nata per caso: "Eravamo amici poi è scoppiata la scintilla tra noi".

Edwyn racconta anche come è nato l'amore per la musica: "E' una passione da quando avevo 4 anni. Mio padre suonava e mi sono innamorato del suono della musica. Ho iniziato anche io a suonare ed è stato tutto un continuo. Ho studiato violino e poi tanti altri strumenti perché vedevo che era il modo più facile per esprimermi".



Il background è chiaro: "Ascolto molto cantautorato inglese come i Coldplay però scrivo in italiano perché siamo in Italia e la lingua italiana è bella. Tra gli italiani apprezzo molto De André, Vecchioni e Fossati. Da piccolino c'era molta musica classica intorno a me perché mia mamma me la faceva ascoltare per farmi stare tranquillo". Con chi ha legato di più dentro la scuola? "Con Emanuele ci divertivamo un sacco quando eravamo tutti assieme, ora siamo in due squadre diverse ma nulla toglie che ci possiamo ritrovare fuori dalla scuola per suonare ancora".