Holly Hagan: "Mi sono cadute le tette"

15:49 - Per rifarsi il seno bisogna affidarsi a professionisti qualificati. Lo sa bene Holly Hagan, la prorompente 'testa rossa' del reality inglese "Geordi Shore", che ha visto crollare davanti ai suoi occhi il prosperoso decolletè a causa di protesi scadenti. "E' stato disgustoso - ha confessato a "Now Magazine" - I capezzoli puntavano verso terra, avevo le tette di una 90enne. Ho visto nonne con tette migliori di quelle che avevo io".

"Ricordo che ero sotto la doccia perchè è proprio quando la pelle è più morbida che l'impianto può muoversi - ha spiegato la 21enne - Si era ribaltato dentro di me, è stato spaventoso. Ho cercato di girarlo ma era troppo spaventoso da toccare, sono rimasta pietrificata".



Alla base del crollo delle protesi di cattiva qualità, acquistate a basso costo da Holly per risparmiare: "Mi sono rifatta le tette a 18 anni. A quel tempo lavoravo in un call center e non avevo molti soldi. Mi avevano detto di non poter impiantare protesi troppo grosse sotto il muscolo e ci ho creduto".



Dopo l'incidente la stellina si quindi è sottoposta ad un intervento chirurgico, che ha riparato il danno e rimesso "al posto giusto" il décolleté.