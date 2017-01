Fibra fuori dal Concertone: "Offende le donne"

foto Ufficio stampa Correlati TRA GUERRA E PACE 11:18 - Fabri Fibra non canterà al Concertone, il classico appuntamento musicale del Primo maggio. A quanto riporta il "Corriere della sera" i sindacati - tradizionali promotori dell'evento - lo hanno escluso dalla scaletta dopo una lettera aperta rivolta loro dall'associazione "Donne in rete contro la violenza", presieduta dall'avvocato Titti Carrano. Al centro della polemica i suoi testi, ricchi di messaggi omofobi e sessisti. , il classico appuntamento musicale del Primo maggio. A quanto riporta il "Corriere della sera" i sindacati - tradizionali promotori dell'evento - lo hanno escluso dalla scaletta doporivolta loro dall'associazione "", presieduta dall'avvocato Titti Carrano. Al centro della polemica, ricchi di

Dopo il no a Fabri Fibra di Cgil, Cisl e Uil, l'organizzatore Marco Giordano non ha potuto far altro che prendere atto della decisione: "Non è nei nostri poteri rifiutare le indicazioni che ci arrivano dai sindacati".



FABRI FIBRA: "MI SEMBRAVA STRANO..." - "Concertone del Primo Maggio in Piazza San Giovanni: nemmeno quest'anno sarò su quel palco. Mi sembrava strano. In effetti, l'invito entusiasta da parte di Marco Godano mi aveva sorpreso, era una bella novità. - scrive Fabri Fibra su Facebook - Invece poi non sono gli organizzatori che decidono chi suona in piazza. Nei miei testi forse non tutti ci leggono l'impegno politico o sociale necessario per eventi del genere. Nel 2013, per alcuni, il rap e i suoi meccanismi artistici sono ancora da interpretare e da capire fino in fondo. Qualcuno voleva che io suonassi e qualcuno no. Nonostante il tentativo, non si fa nulla. Il Primo Maggio è ancora soggetto a certi schemi che in altri circuiti live non ci sono o comunque non ci sono più. Penso in ogni caso che i concerti siano una bella occasione per i ragazzi di vivere esperienze musicali reali. Ci vediamo comunque in tour quest'estate e quest'autunno".