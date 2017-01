Lo Passo: "Cerco una donna tosta e grintosa"

foto Ufficio stampa Correlati CHE MUSCOLI!

PASSIONE CON LA EX 11:10 - Nel salotto di "Uomini e Donne" ha fatto impazzire Giulia Montanarini con i suoi modi da farfallone; nel suo periodo da single ha collezionato un flirt dopo l'altro, regalandosi anche un calendario nudo. Alla soglia dei 30, però, Alessio Lo Passo è pronto a mettere la testa a posto. "Credo si giunto il momento di costruire qualcosa di concreto nella mia vita - racconta a "Eva 3000" - Ho voglia di fidanzarmi seriamente". - Nel salotto di "" ha fatto impazzire Giulia Montanarini con i suoi modi da farfallone; nel suo periodo da single ha collezionato un flirt dopo l'altro, regalandosi anche un calendario nudo. Alla soglia dei 30, però,è pronto a mettere la testa a posto. "Credo si giunto il momento di costruire qualcosa di concreto nella mia vita - racconta a "Eva 3000" -".

Dopo aver lanciato una sua linea di abbigliamento, l'ex tronista è pronto a realizzarsi anche in campo sentimentale. "Indubbiamente non sono più un ragazzino, l'anagrafe parla chiaro! - scherza - Voglio fidanzarmi, ma prima di compiere un passo così importante devo chiaramente trovare la donna giusta per me".



Dopo molte storie andate male, come quella con l'ex gieffina Caterina Siviero, ora Lo Passo ha ben chiare le caratteristiche che deve avere la sua anima gemella: "Ho bisogno di avere accanto a me una donna vera, semplice e alla mano. Una che sappia prendermi e amarmi in maniera sana".