"I Griffin" incontrano "American Dad"

- A parte qualche piccolo cameo, il diciassettesimo episodio della serie "I Griffin" rappresenta un inedito per la Fox. Nello speciale "Bigfat" infatti, la famiglia che rappresenta la tipica "American way of life", incontra i personaggi di "American Dad" e "King of The Hill". Il produttore esecutivo, Steve Callaghan, per non snaturare completamente la serie, ha realizzato l'episodio come una sequenza onirica.

Commentando l'idea, Callaghan ha spiegato che hanno deciso di sviluppare uno spunto nato quando Cleveland ha lasciato lo show. "Abbiamo avuto un paio di star che si sono viste per breve tempo a casa sua, ma non avevamo mai pensato a qualcuno che vivesse proprio in quella casa. Così abbiamo pensato che quelle cose si sarebbero potute sovrapporre ordinatamente. Naturalmente, noi non volevamo modificare del tutto l’universo, così abbiamo deciso di farne una sequenza onirica. E una volta pensato all’idea di Peter che si risveglia da un sogno, qualcuno ha pensato di aggiungere anche qualcosa di King of the Hill. E’ divertente, un modo folle per iniziare l’episodio”.



Nelle prime sequenze dell’episodio Peter Griffin con moglie e figli danno il benvenuto ai loro nuovi vicini, Stan Smith e la sua famiglia, protagonisti di American Dad. Dopo varie battute Peter si sveglia e scopre che era tutto un sogno, fino a quando l’occhialuto Hank Hill di King of the Hill entra nella camera da letto di Peter e Lois. Ma a quel punto anche Hank si sveglia, svelando così che tutta la storia era in realtà un sogno nel sogno. In precedenza, Smith aveva già fatto un cameo negli episodi di Family Guy “Lois Kills Stewie” e “Excellence in Broadcasting”, mentre Hill si era visto in “Petergeist”.