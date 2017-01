Selena Gomez: "Turbata da Brad Pitt"

"Avevo appena finito la mia esibizione", ha raccontato divertita la 20enne cantante e attrice, "ed ero nel mio camerino quando i produttori dello show hanno bussato alla porta. Mi hanno chiesto se potevano entrare e che con loro c'era Brad Pitt che voleva conoscermi. Naturalmente li ho fatti entrare e ho cercato di essere gentile e carina. Poi, quando sono andati via ho cominciato a correre tutto intorno e a nascondermi sotto al tavolo del servizio mensa per due minuti. Non riuscivo a credere che fosse veramente accaduto".



Per la 20enne cantante e attrice deve essere come aver vissuto il sogno della sua vita, ma l'aver incontrato per la prima volta un divo del cinema come Brad Pitt fa capire come la sua carriera stia ormai definitivamente lasciando il mondo dei programmi televisivi per ragazzi e approdare allo show business globale. Selena, più volte disco di platino e famosa come volto Disney per la serie "I maghi di Waverly", ha annunciato una tourneé mondiale che la porterà in 56 città per promuovere il suo atteso album estivo. Il tour prenderà il via il 14 agosto da Vancouver e arriverà in Italia il 16 settembre con tappa a Milano.