Poker di nudi integrali per le stelline della tv

12:54 - Un poker di donne da far perdere la testa. Le stelline della tv Naya Rivera ("Glee"), Christa Miller("Cougar Town"), Clare Bowen ("Nashville") e Jennifer Morisson ("Dottor House, "C'era una volta") si sono concesse generose davanti all'obbiettivo di "Allure", posando completamente nude. Un servizio fotografico a tinte hard che mette in mostra un lato inedito delle quattro attrici, immortalate in versione supersexy.

Rivera, che grazie al personaggio di Santana in "Glee" è diventata un'icona lesbica, ha confessato di essere felice di questo status: "Attraggo più donne del mio ragazzo e su Twitter non fanno che parlare delle mie tette".



Pancia piatta e fisico da 10 e lode anche per la biondina di "Nashville", Clare Bowwen, che ha voluto immortalare le sue curve perfette soprattutto per se stessa: "Il mio corpo non resterà così per sempre. Penso sia carino avere un ricordo di questo momento".



Ad affiancare le attrici più giovani ci pensano Jennifer Morrison e Christa Miller. L'ex assistente di "Dottor House" - ora star di "C'era una volta" - seduce completamente nuda, con indosso soltanto un velo di rossetto rosso fuoco. Sul set non si è mai spogliata, ma non per sua scelta: "Non mi hanno mai chiesto di girare una scena di nudo, forse dopo questo servizio le cose cambieranno".



Come mamma l'ha fatta anche Christa Miller (l'amica pettegola di "Cougar town"), che confessa di non poter girare senza vestiti per casa a causa di un coniuge troppo focoso: "Se lo facessi mio marito vorrebbe fare sesso con me 40 volte al giorno, dico sul serio"