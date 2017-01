"Amici", Anthony: "Bosé fa il suo gioco"

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati CHI VINCERA' IL SERALE? VOTA!

DENTRO LA SCUOLA 19:35 - Anthony Donadio a Tgcom24 - è stato quello di non poter fare più sfide". Miguel Bosé stratega? "E' un grande artista ma è chiaro che la sua intenzione è quella di far fuori i più bravi della Squadra Bianca". E infine un pronostico: "In finale andranno sicuramente Nicolò, Moreno e Verdiana, hanno un grande talento". Con Costanzo è uscito alla seconda puntata del serale di "Amici". "Unico rammarico - racconta il ballerinodi hip hop- è stato quello di non poter fare più sfide".stratega? "E' un grande artista ma è chiaro che la sua intenzione è quella di far fuori i più bravi della Squadra Bianca". E infine un pronostico: "In finale andranno sicuramente, hanno un grande talento".

Sembrava quasi scritto dal destino: o uscivi tu o l'altro tuo collega Antonio...

Sana competizione tra noi e tra l'altro balliamo la stessa disciplina. Diverse volte siamo stati messi in sfida.



Ci sei rimasto male per l'eliminazione?

Diciamo che non me l'aspettavo anche perché dalle sfide che avevo fatto assieme alla squadra mi sembrava fossimo superiori rispetto ai Blu. Comunque porto a casa le considerazioni positive dei giudici.



Bosé sta sistematicamente eliminando gran parte dei componenti della Squadra Bianca. E' uno stratega?

Premesso che è un grande artista internazionale e un attore e cantante di primo ordine, credo che Miguel Bosé stia giocando per far fuori sicuramente gli elementi più forti della Squadra Bianca per poi spianare la strada ai suoi. Mi sembra anche chiaro rispetto a quello che dice sempre di Lorella e Angela.



Alessandra Celentano è sembra stata molto esigente con voi, specialmente con Pasquale non credi?

Non ce l'ha con lui, credo che la Celentano abbia riconosciuto in lui la bellezza e l'espressività e sono convinto che qualsiasi appunto faccia a Pasquale è per il suo bene e per spronarlo a dare il massimo.



Chi vedi in finale?

Verdiana, Nicolò, Moreno.

Andrea Conti