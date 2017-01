Keri Russell: "Non ho più sedere"

- Keri Russell, classe 1976, nota per il ruolo di Felicity Porter nella serie televisiva "Felicity", ostentato una forma perfetta in costume e shorts sulla copertina della rivista "Women' Health". Pancia tonica e pose sexy, l'attrice statunitense ha mostrato alle mamme di tutto il mondo che si può essere al top anche dopo due gravidanze. Il segreto? "Mangiare di tutto ma non troppo". Anche se ammette un difetto: "Non ho più il sedere".

A vederla in reggiseno e pantaloncini cortissimi bianchi non si direbbe certo che Keri Russell mangi tutto quello che le piace, specialmente i dessert. Tuttavia, la 37enne dice di non privarsi di niente e sostiene che a nessuno dovrebbe essere negato nulla, ognuno dovrebbe mangiare un po' di tutto senza però mangiare interamente ogni cibo. L'ex stella di "Felicity", che ha due figli, River di cinque anni e Willa di uno, avuti con il marito Shane Deary, confessa anche che non è una fanatica di allenamenti pesanti ma crede che il trucco per mantenersi in forma sia fare lunghe camminate.



Eppure, nonostante il suo esercizio quotidiano che l'aiuta ad avere una forma strepitosa ed un ventre piatto, rivela che sta trovando difficoltà a mantenere il suo "sedere paffuto". "Il mio sedere non c'è più", ha ammesso Keri che vorrebbe ancora avere i glutei sodi e tondi di quando aveva 25 anni. Guardando le sue foto però, viene da pensare che non dovrebbe proprio lamentarsi!