"Benvenuti a tavola 2", serata di manicaretti

Torna stasera su Canale 5 "Benvenuti a Tavola 2 - Nord vs Sud", la fiction con protagonisti Giorgio Tirabassi e Fabrizio Bentivoglio. Mentre il cast parte alla volta di Istanbul, dove si girerà l'ultima puntata, il regista Lucio Pellegrini racconta il suo amore per il capoluogo lombardo: "Siamo molto affezionati a Milano, la città in cui è ambientata tutta la serie. Ci piacerebbe che gli appassionati girassero per Milano alla ricerca dei luoghi che mostriamo".

La squadra di Pietro Valsecchi, sceneggiatore e produttore, lascia però Milano per la Turchia, dove nuove avventure attendono Fabrizio Bentivoglio e Giorgio Tirabassi, che con queste due serie si sono cimentati per la prima volta ai fornelli: "Devo dire che non stiamo migliorando per niente in cucina, anzi - scherza Bentivoglio, che nella fiction è lo chef milanese Carlo Conforti -. Per fortuna sul set ci seguono sempre due veri cuochi".



CON IL PARMIGIANO REGGIANO E I TERRITORI TERREMOTATI DELL’EMILIA - “Benvenuti a tavola” ha dedicato un doveroso tributo al Parmigiano Reggiano, uno dei prodotti di eccellenza del gastronomia italiana, simbolo dei territori emiliani duramente colpiti dal terremoto dello scorso anno. Un invito a non dimenticare, un richiamo all'attualita', all'interno di una commedia che, nello stile produttivo della Taodue film, sa alternare la leggerezza e l'attenzione alla realta'. Bentivoglio infatti sottolinea. “Il minimo comune denominatore della commedia deve essere la leggerezza ma non per questo temi d’attualità si possono dimenticare”. Anna Caretti dell’Azienda agricola Caretti, una delle più colpite dal sisma dice: “Grazie a Benvenuti a tavola, ci ha fatto molto piacere ricevere tutta questa solidarietà”.