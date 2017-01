Cinque modelli sbarcano a "Beautiful"

foto Tgcom24 Correlati A NUDO

BEAUTIFUL TORNA IN ITALIA 11:33 - Zack Conroy, Lawrence Saint-Victor, Jacob Young, Adam Gregory e Texas Battle sono i nuovi idoli della giovanissime fan della soap opera "Beautiful". Tutti gli attori hanno in comune un passato di modelli. Per fare questo lavoro hanno fatto tanto sport e anche qualche sacrificio per curare l'immagine. Zack fa surf, Adam va in palestra, Texas gioca a pallacanestro, Zack corre all'aperto e Lawrence fa arti marziali come rivela il settimanale DiPiù.

Più o meno tutti e cinque hanno alternato gli studi ad attività fisiche e da modelli. E' il caso, ad esempio, del 25enne Adam Gregory che prima si è iscritto alla Northern Kentucky University per diventare attore di musical. "Una sera, durante una recita, una manager - spiega l'attore - mi ha notato e mi ha proposti di trasferirmi a Los Angeles. Ho preso i soldi messi da parte per pagare il semestre successivo e sono partito. Appena arrivato, ho ottenuto un lavoro come modello per Abercrombie&Fitch, iun contratto con l'agenzia di modelli Ford Models e ho iniziato a seguire i corsi di un famoso insegnante di recitazione, John Kirby". Da qui alcune particine in film come "17 Again - Ritorno al liceo" ma e con il ruolo fisso nel telefilm "90210" che si fa notare dai produttori di "Beautiful" che lo scritturano subito.