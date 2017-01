"Sconsolata": "Ecco mia figlia Charlotte"

- L'orgoglio di Anna Maria Barbera si chiama Charlotte. In un'intervista esclusiva per il settimanale "Gente", la popolare "Sconsy" di Zelig presenta, per la prima volta, sua figlia e ricorda i momenti difficili della gravidanza in cui hanno rischiato entrambe di morire per un distacco della placenta. L'attrice ricorda: "Quando sono rimasta incinta, il mio uomo voleva solo me. E io l'ho lasciato per avere lei".

Si somigliano come due gocce d'acqua e sono molto unite. E' la prima volta che mamma e figlia si fanno fotografare insieme per un giornale e Charlotte spiega perché: "Solo ora mi sentivo pronta. Dopo essermi laureata, mi sono diplomata alla scuola del Teatro Stabile di Torino. La carriera di attrice non è facile, ma ho capito che recitare per me è una necessità". All'attivo ha già alcuni ruoli in teatro e l'aiuto regia con Valter Malosti, una partecipazione ad una puntata di "Provaci ancora Prof", in onda in autunno e un brillante "Menù della Poesia" visibile su YouTubr e presentato da RaiRadio1.



Anna Maria è stata una madre molto protettiva, così tanto che i compagni di scuola di Charlotte la chiamavano "Dobermann", e dice: "Non ho meriti, se non come ogni attento genitore, di aver cura, dedizione e preghiera, affinchè il proprio figlio possa fiorire non interrompendo il progetto divino". Molto religiosa, ammette: "La fede mi guida anche quando sembra che le forze vengano meno".



Charlotte, 26 anni, abita con il fidanzato veronese, Mauro Bernardi ed è proiettata verso la carriera di attrice. Anna Maria rileva che "questo mestiere ha ombre che le luci del palcoscenico non lasciano immaginare. Da mamma desidero sia felice e lei dovrà essere conosciuta per il suo talento. Quando ha superato il provino per la scuola di teatro mi hanno chiamata per ringraziarmi di non averla aiutata con la mia notorietà".