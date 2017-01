Emergenza lavoro a Quinta Colonna

foto Ansa 10:17 - 5,8 milioni di disoccupati in Italia: dall’emergenza lavoro su cui grava l’assenza di un esecutivo prende le mosse il nuovo appuntamento con “Quinta Colonna”, in onda lunedì 15 aprile, in prima serata, su Retequattro. - 5,8 milioni di disoccupati in Italia: dall’emergenza lavoro su cui grava l’assenza di un esecutivo prende le mosse il nuovo appuntamento con “Quinta Colonna”, in onda lunedì 15 aprile, in prima serata, su Retequattro.

Per il dibattito sono ospiti in studio Michaela Biancofiore (Pdl), Simona Malpezzi (Pd), Giorgia Meloni (Fratelli d’Italia) e il presidente della Federconsumatori Rosario Trefiletti. In collegamento da Roma, anche il sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze Gianfranco Polillo. Nel corso della puntata, il settimanale di Retequattro si collegherà con le piazze di Reggio Emilia e Paternò in provincia di Catania.