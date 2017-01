Eva Henger sposa in diretta tv

foto Olycom Correlati TUTTI I MOMENTI

Un abito bianco, lungo, con pizzi e trasparenze sul décolleté. Eva Henger dice "sì" per la seconda volta. Dopo le prime nozze con Riccardo Schicchi, infatti, l'ex pornostar ha sposato il produttore Massimiliano Caroletti. E "Domenica Live" ha seguito tutti i momenti dell'evento: dai preparativi alla cerimonia nella chiesa sconsacrata delle Terme di Carcalla a Roma. Testimone di nozze è stato l'attore Tomas Millian (Er Monnezza).

La sposa, come nelle migliori tradizioni, arriva in ritardo e assicura: "Non ho avuto nessuna agitazione finora ma adesso sono un po’ agitata. Massimiliano aveva paura che non mi presentassi". In effetti il futuro marito era molto preoccupato. Massimiliano infatti si è presentato in perfetto orario, in Vespa, preceduto da una serie di limousine con gli invitati, e aveva ironizzato: "Avevamo terminato i soldi per il matrimonio, quindi sono dovuto arrivare in moto". Poi è arrivato il fatidico "sì". A portare le fedi è stata la loro piccola Jennifer, detta Cicci.