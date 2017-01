Beautiful ritorna in Italia

foto Olycom Correlati RIDGE E BROOK A SANREMO 14:27 - Dopo il lago di Como nel 1997, Venezia nel 1999 e Portofino nel 2002, a distanza di dieci anni, “Beautiful” sbarca nuovamente in Italia. Per festeggiare i 25 anni di incontrastati successi la soap più seguita del mondo ha scelto la Puglia per ambientare 12 episodi delle sue appassionanti storie. - Dopo il lago di Como nel 1997, Venezia nel 1999 e Portofino nel 2002, a distanza di dieci anni, “Beautiful” sbarca nuovamente in Italia. Per festeggiare i 25 anni di incontrastati successi la soap più seguita del mondo ha scelto la Puglia per ambientare 12 episodi delle sue appassionanti storie.

A partire da lunedì 15 aprile, alle ore 13.40 circa, su Canale 5 "Beautiful” si trasferisce quindi in Italia. Per festeggiare il traguardo dei 25 anni di vita 12 episodi sono stati infatti girati in Puglia, tra i paesini di Polignano a mare, Alberobello e la masseria di San Domenico. Lo snodo della trama che giustifica la trasferta pugliese è il matrimonio tra Hope e Liam, ma in Beautiful l'imprevisto è sempre dietro l'angolo...



A celebrare questo evento, nei panni di Padre Fontana, l’attore italiano Luca Calvani, unica guest nostrana ammessa sul set. Centinaia i fan che hanno inseguito gli attori per un autografo o una foto con il loro beniamino e in moltissimi sono addirittura riusciti a partecipare come comparse alle riprese