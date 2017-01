"Amici", in giuria arriva Michael Douglas

foto Ap/Lapresse Correlati CHI VINCERA' IL SERALE? VOTA!

Accanto ai personaggi di spettacolo in questa dodicesima edizione del talent show Maria De Filippi ospita in studio personalità di spicco capaci di trasmettere un messaggio di fiducia ai ragazzi, nel tentativo di riaccendere quel “filo di speranza” che, come dice la conduttrice, è il sentimento senza il quale diventa difficile dare un senso alla propria vita. In studio arriva Don Luigi Ciotti - presbitero fondatore del Gruppo Abele, da anni impegnato nel sociale - a portare ai ragazzi un messaggio di grande umanità.



Veri protagonisti sono ancora una volta i ragazzi in gara. Strateghi della sfida del talento i due Direttori Artistici Miguel Bosé per la Squadra Blu ed Emma per la Squadra Bianca. Le due compagini avversarie si sfidano al momento in una situazione di parità, 7 contro 7.