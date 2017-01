Massimo Lopez: "Mi piacerebbe avere un figlio"

foto LaPresse Correlati CARMEN, MAMMA A 54 ANNI 12:23 - Massimo Lopez ha avuto una carriera costellata di successi: l'esordio con il "Trio", poi la radio, la televisione e le imitazioni, fino agli One man Show in teatro. Sul fronte della vita privata ammette di avere un grande rimpianto: non essere diventato papà. Sul settimanale "Nuovo" il comico, 61 anni, fa un bilancio della sua vita e svela: "L'idea di avere un figlio oggi è quanto mai presente, un figlio mi manca molto". ha avuto una carriera costellata di successi: l'esordio con il "Trio", poi la radio, la televisione e le imitazioni, fino agli One man Show in teatro. Sul fronte della vita privata ammette di avere un grande rimpianto: non essere diventato papà. Sul settimanale "" il comico, 61 anni, fa un bilancio della sua vita e svela: ", un figlio mi manca molto".

Per Lopez la condizione di scapolo non è mai stata un problema, ma negli ultimi tempi il comico si è domandato perché non sia mai riuscito a trovare la sua anima gemella: "Dovrei andare a leggere la biografia di Alberto Sordi e di altri grandi colleghi scapoli a vita per capire come mai non sono riusciti a crearsi una famiglia".



Una scelta dettata soprattutto da una carriera frenetica, che lasciava ben poco spazio ai sentimenti, ma anche da una difficoltà nel riconoscere il vero amore. "Erano tutti innamorati di me, amici e amiche, io non riuscivo a capire dov'erano i sentimenti autentici. In una parola il troppo amore mi ha reso senza amore, per questo il lavoro è il mio rifugio".